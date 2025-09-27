Лавров сделал заявление по Палестине на Генассамблее ООН

Сегодняшний мир сталкивается с попытками международных игроков «похоронить» решение Организации Объединенных Наций (ООН) о создании независимого палестинского государства. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН.
«Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства», — сказал Лавров. Трансляция его выступления ведется в telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
Он отметил, что в последние дни несколько западных правительств официально признали государство Палестина. Однако о намерении принять такое решение они сообщили еще несколько месяцев назад.
«Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего», — сказал глава МИД РФ.
По его оценке, сложившаяся ситуация требует немедленных мер для предотвращения подобного развития событий, что было решительно поддержано участниками Международной конференции высокого уровня по палестинскому вопросу. Кроме того, Лавров отметил, что Россия осудила атаку палестинского движения ХАМАС на израильских мирных жителей, произошедшую 7 октября 2023 года.
