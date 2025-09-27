Россия предложила меры для предотвращения гонки стратегических вооружений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация инициатив президента Владимира Путина по центральным ограничениям в рамках договора о СНВ (Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. URA.RU) в течение одного года после принятия документа поможет избежать гонки стратегических вооружений.
«Мы считаем, что внедрение нашего предложения создаст условия, необходимые для предотвращения военных конфликтов в сфере стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня доступности в ракетно-ядерной области и улучшения общей ситуации в российско-американских отношениях», — заявил Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция с его выступлением доступна на официальном сайте МИД РФ.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан Россией и США в 2010 году и ограничивал количество ядерных боезарядов и средств их доставки. В 2023 году Россия приостановила участие в соглашении, а срок его действия истекает 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин ранее заявил о готовности страны соблюдать ограничения ДСНВ еще год после его окончания для сохранения стабильности в сфере стратегических вооружений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.