Россия предложила меры для предотвращения гонки стратегических вооружений

Лавров: Инициативы Путина по СНВ предотвратят стратегическую гонку вооружений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реализация инициативы Путина по ДСНВ позволит избежать гонок вооружений, заявил Лавров
Реализация инициативы Путина по ДСНВ позволит избежать гонок вооружений, заявил Лавров Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация инициатив президента Владимира Путина по центральным ограничениям в рамках договора о СНВ (Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. URA.RU) в течение одного года после принятия документа поможет избежать гонки стратегических вооружений.

«Мы считаем, что внедрение нашего предложения создаст условия, необходимые для предотвращения военных конфликтов в сфере стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня доступности в ракетно-ядерной области и улучшения общей ситуации в российско-американских отношениях», — заявил Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция с его выступлением доступна на официальном сайте МИД РФ.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан Россией и США в 2010 году и ограничивал количество ядерных боезарядов и средств их доставки. В 2023 году Россия приостановила участие в соглашении, а срок его действия истекает 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин ранее заявил о готовности страны соблюдать ограничения ДСНВ еще год после его окончания для сохранения стабильности в сфере стратегических вооружений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реализация инициатив президента Владимира Путина по центральным ограничениям в рамках договора о СНВ (Соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений — прим. URA.RU) в течение одного года после принятия документа поможет избежать гонки стратегических вооружений. «Мы считаем, что внедрение нашего предложения создаст условия, необходимые для предотвращения военных конфликтов в сфере стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня доступности в ракетно-ядерной области и улучшения общей ситуации в российско-американских отношениях», — заявил Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция с его выступлением доступна на официальном сайте МИД РФ. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан Россией и США в 2010 году и ограничивал количество ядерных боезарядов и средств их доставки. В 2023 году Россия приостановила участие в соглашении, а срок его действия истекает 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин ранее заявил о готовности страны соблюдать ограничения ДСНВ еще год после его окончания для сохранения стабильности в сфере стратегических вооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...