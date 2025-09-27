Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обеспечение интересов России и защита прав русских и русскоязычных людей на территориях, находящихся под контролем Киева, является важнейшей основой для переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Лавров подчеркнул, что безопасность России и ее жизненно важные интересы должны быть надежно защищены.
«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. Мы готовы вести разговоры о гарантиях безопасности Украины на этой основе», — отметил Лавров. Однако, по его словам, «ни у Киева, ни у его европейских союзников не наблюдается осознания важности ситуации и готовности вести честные переговоры».
Ранее Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины должны строиться с учетом ключевых интересов России, включая признание новых территориальных реалий и обеспечение прав русскоязычных на территориях под контролем Киева. Вопрос о нейтральном и внеблоковом статусе Украины уже обсуждался в рамках переговоров и содержится в украинской декларации о суверенитете 1990 года.
