Лавров: защита интересов России — основа для гарантий безопасности Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров назвал основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины
Лавров назвал основу для переговоров по гарантиям безопасности для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обеспечение интересов России и защита прав русских и русскоязычных людей на территориях, находящихся под контролем Киева, является важнейшей основой для переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Лавров подчеркнул, что безопасность России и ее жизненно важные интересы должны быть надежно защищены.

«Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. Мы готовы вести разговоры о гарантиях безопасности Украины на этой основе», — отметил Лавров. Однако, по его словам, «ни у Киева, ни у его европейских союзников не наблюдается осознания важности ситуации и готовности вести честные переговоры».

Ранее Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины должны строиться с учетом ключевых интересов России, включая признание новых территориальных реалий и обеспечение прав русскоязычных на территориях под контролем Киева. Вопрос о нейтральном и внеблоковом статусе Украины уже обсуждался в рамках переговоров и содержится в украинской декларации о суверенитете 1990 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обеспечение интересов России и защита прав русских и русскоязычных людей на территориях, находящихся под контролем Киева, является важнейшей основой для переговоров по гарантиям безопасности для Украины. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Лавров подчеркнул, что безопасность России и ее жизненно важные интересы должны быть надежно защищены. «Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены и соблюдаться в полном объеме. Мы готовы вести разговоры о гарантиях безопасности Украины на этой основе», — отметил Лавров. Однако, по его словам, «ни у Киева, ни у его европейских союзников не наблюдается осознания важности ситуации и готовности вести честные переговоры». Ранее Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что гарантии безопасности для Украины должны строиться с учетом ключевых интересов России, включая признание новых территориальных реалий и обеспечение прав русскоязычных на территориях под контролем Киева. Вопрос о нейтральном и внеблоковом статусе Украины уже обсуждался в рамках переговоров и содержится в украинской декларации о суверенитете 1990 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...