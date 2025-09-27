США не отходят от курса на честный и открытый диалог с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не замечает изменений в политике США, направленной на открытый и честный диалог с Российской Федерацией. Об этом он сказал на пресс-конференции после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
«Мы не видим какого-либо отхода Соединенных Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Россией», — подчеркнул Лавров. Трансляция ведется на официальном сайте МИД.
В предыдущие годы Сергей Лавров неоднократно отмечал отсутствие прогресса в российско-американских отношениях и подчеркивал, что Москва ожидает от Вашингтона более конструктивного подхода к диалогу. Аналогичные заявления глава МИД делал после прошлых сессий Генассамблеи ООН, указывая на неизменность позиции США по ключевым вопросам международной повестки.
