27 сентября 2025

Кадыров заявил о ликвидации пикапа с солдатами ВСУ на харьковском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров заявил о ликвидации техники ВСУ
Кадыров заявил о ликвидации техники ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ и бойцы 1431-го мотострелкового полка уничтожили пикап с личным составом противника на Харьковском направлении. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом. Пока техника ВСУ бодро каталась по дороге, сверху уже вовсю подкрадывалась наша „птичка“ с весьма неприятными для них подарками», — написал Кадыров в telegram-канале, приложив соответствующее видео с FPV-дрона. 

Глава Чечни подчеркнул, что операция была проведена совместно подразделениями спецназа группы Апти Алаудинова и 1431-го мотострелкового полка. Кадыров отметил, что пикап был ликвидирован.

Ранее Кадыров уже сообщал об уничтожении украинской техники и складов с боеприпасами на Харьковском направлении силами спецназа «Ахмат». По его словам, российские бойцы неоднократно фиксировали и поражали цели с помощью ударных дронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ и бойцы 1431-го мотострелкового полка уничтожили пикап с личным составом противника на Харьковском направлении. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом. Пока техника ВСУ бодро каталась по дороге, сверху уже вовсю подкрадывалась наша „птичка“ с весьма неприятными для них подарками», — написал Кадыров в telegram-канале, приложив соответствующее видео с FPV-дрона.  Глава Чечни подчеркнул, что операция была проведена совместно подразделениями спецназа группы Апти Алаудинова и 1431-го мотострелкового полка. Кадыров отметил, что пикап был ликвидирован. Ранее Кадыров уже сообщал об уничтожении украинской техники и складов с боеприпасами на Харьковском направлении силами спецназа «Ахмат». По его словам, российские бойцы неоднократно фиксировали и поражали цели с помощью ударных дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...