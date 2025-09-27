Кадыров заявил о ликвидации пикапа с солдатами ВСУ на харьковском направлении

Подразделения спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ и бойцы 1431-го мотострелкового полка уничтожили пикап с личным составом противника на Харьковском направлении. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На этот раз под прицел наших ударных дронов попал пикап противника вместе с личным составом. Пока техника ВСУ бодро каталась по дороге, сверху уже вовсю подкрадывалась наша „птичка“ с весьма неприятными для них подарками», — написал Кадыров в telegram-канале, приложив соответствующее видео с FPV-дрона.
Глава Чечни подчеркнул, что операция была проведена совместно подразделениями спецназа группы Апти Алаудинова и 1431-го мотострелкового полка. Кадыров отметил, что пикап был ликвидирован.
Ранее Кадыров уже сообщал об уничтожении украинской техники и складов с боеприпасами на Харьковском направлении силами спецназа «Ахмат». По его словам, российские бойцы неоднократно фиксировали и поражали цели с помощью ударных дронов.
