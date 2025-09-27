27 сентября 2025

Военные уничтожили 11 беспилотников над тремя регионами России

Минобороны: уничтожены 11 БПЛА над Ростовской, Белгородской и Курской областями
11 беспилотников ВСУ были уничтожены за три часа
11 беспилотников ВСУ были уничтожены за три часа Фото:

Средства ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников над Ростовской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в telegram-канале ведомства. Над Ростовской областью было уничтожено шесть БПЛА, над Курской — три, над Белгородской — еще два беспилотника.

Ранее над территориями этих же областей было уничтожено семь БПЛА. Три беспилотника было сбито в небе над Курской областью. По два дрона ВСУ сбито над территориями Белгородского и Брянского регионов.

