Украинские беспилотники атаковали территории Курской, Белгородской и Брянской областей

За несколько часов над российскими регионами было сбито семь украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
В Минобороны рассказали, что три украинских беспилотника было уничтожено в небе над Курской области. По два дрона ВСУ сбито над территориями Белгородского и Брянского регионов.
Ранее над территориями этих же областей было уничтожено десять БПЛА. Пять беспилотных летательных аппаратов сбили на территории Курской области, в Белгородской области — три, а в Брянской области локализованы два беспилотника. Об этом также сообщили в Минобороны России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.