Украинские беспилотники атаковали территории Курской, Белгородской и Брянской областей

МО РФ: средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ за 4 часа
Дроны ВСУ атаковали три российских региона
Дроны ВСУ атаковали три российских региона Фото:
За несколько часов над российскими регионами было сбито семь украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

В Минобороны рассказали, что три украинских беспилотника было уничтожено в небе над Курской области. По два дрона ВСУ сбито над территориями Белгородского и Брянского регионов.

Ранее над территориями этих же областей было уничтожено десять БПЛА. Пять беспилотных летательных аппаратов сбили на территории Курской области, в Белгородской области — три, а в Брянской области локализованы два беспилотника. Об этом также сообщили в Минобороны России.

