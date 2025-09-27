27 сентября 2025

Росавиация приостановила работу аэропорта Волгограда

ФАВТ: в аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск самолетов
Воздушную гавань закрыли во избежание рисков на фоне дроновой опасности
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные меры введены с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов», — написал пресс-секретарь ФАВТ. Ведомство приняло соответствующее решение в связи с текущей ситуацией и для предотвращения возможных рисков.

Ранее аналогичные ограничения вводились в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов 24 сентября. Тогда Росавиация также сообщала о временных мерах в связи с необходимостью предотвращения возможных рисков для пассажиров и экипажей. 

