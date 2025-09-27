27 сентября 2025

Легендарная рок-группа собрала полный зал на своем юбилее в Екатеринбурге. Фото

Группа «Чайф» отметила 40-летие в «Екатеринбург-ЭКСПО»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыканты собрали тысячи фанатов
Музыканты собрали тысячи фанатов Фото:

Легендарная рок-группа «Чайф» отметила свое 40-летие ярким концертом. Выступление прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало полный зал фанатов. Больше кадров — в фоторепортаже URA.RU.

Посмотреть на музыкантов собрались 4,5 тысячи человек. Многие фанаты пришли в оранжевых футболках, банданах и шарфиках. Этот цвет стал фирменным для группы после того, как песня «Оранжевое настроение» обрела широкую популярность.

Билеты на «Чайф» екатеринбуржцы раскупили почти моментально. Практически за месяц до концерта в продаже осталось всего три экземпляра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Легендарная рок-группа «Чайф» отметила свое 40-летие ярким концертом. Выступление прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало полный зал фанатов. Больше кадров — в фоторепортаже URA.RU. Посмотреть на музыкантов собрались 4,5 тысячи человек. Многие фанаты пришли в оранжевых футболках, банданах и шарфиках. Этот цвет стал фирменным для группы после того, как песня «Оранжевое настроение» обрела широкую популярность. Билеты на «Чайф» екатеринбуржцы раскупили почти моментально. Практически за месяц до концерта в продаже осталось всего три экземпляра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...