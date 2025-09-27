Легендарная рок-группа «Чайф» отметила свое 40-летие ярким концертом. Выступление прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО» и собрало полный зал фанатов. Больше кадров — в фоторепортаже URA.RU.
Посмотреть на музыкантов собрались 4,5 тысячи человек. Многие фанаты пришли в оранжевых футболках, банданах и шарфиках. Этот цвет стал фирменным для группы после того, как песня «Оранжевое настроение» обрела широкую популярность.
Билеты на «Чайф» екатеринбуржцы раскупили почти моментально. Практически за месяц до концерта в продаже осталось всего три экземпляра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!