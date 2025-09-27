«Рецепты мудрости» в ХМАО: в Когалыме проведут концерт ко Дню пожилого человека

В Когалыме (ХМАО) состоится праздничная программа «Рецепты мудрости», приуроченная ко Дню пожилого человека. Творческие коллективы города представят концерт для представителей старшего поколения. Об этом сообщили в telegram-канале «Когалым».
«Приглашаем на концертную программу ко Дню пожилого человека „Рецепты мудрости“. Вас ждет прекрасная концертная программа с участием творческих коллективов города!» — пишут в посте.
Концертная программа пройдет 5 октября ДК «Сибирь» на улице Широкая, 5. Начало состоится в 12:00.
