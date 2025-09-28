В аэропорту Курумоч задерживаются рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Курумоч наблюдаются задержки
В аэропорту Курумоч наблюдаются задержки Фото:

В самарском международном аэропорту Курумоч фиксируются задержки рейсов из-за действующих ограничительных мер. Информация следует из онлайн-табло авиагавани.

«В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: четыре рейса задержаны на вылет из Анталии, Еревана, Екатеринбурга и Дубая. Два на прилет и вылет отменены из Москвы. Пассажирам необходимо отслеживать онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале», — предупреждает пресс-служба аэропорта.

Ранее задержки на прием и выпуск воздушных судов вводились в волгоградском аэропорту. Шесть рейсов были отменены для обеспечения безопасности пассажиров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В самарском международном аэропорту Курумоч фиксируются задержки рейсов из-за действующих ограничительных мер. Информация следует из онлайн-табло авиагавани. «В настоящее время скорректировано расписание ряда авиаперелетов: четыре рейса задержаны на вылет из Анталии, Еревана, Екатеринбурга и Дубая. Два на прилет и вылет отменены из Москвы. Пассажирам необходимо отслеживать онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале», — предупреждает пресс-служба аэропорта. Ранее задержки на прием и выпуск воздушных судов вводились в волгоградском аэропорту. Шесть рейсов были отменены для обеспечения безопасности пассажиров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...