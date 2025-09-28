ВСУ атаковали промышленное предприятие, есть пострадавшие: карта атак дронов ВСУ 28 сентября

Несколько регионов России подверглись атаке украинских БПЛА. Белгород подвергся ракетному обстрелу, дронами было атаковано предприятие в городе Шебекино Белгородской области, пострадали трое сотрудников, их направили в больницу. В международном аэропорту города Волгограда вводились ограничения, за это время было отменено шесть рейсов. Отменялись рейсы и в международном аэропорту Самары. Из-за атаки ВСУ по Запорожской области часть жителей там осталась без электричества. Подробнее о ночной атаке Украины по российским территориям — в материале URA.RU.
Белгородская область
Белгород был атакован ракетами Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. За медицинской помощью обратились три мирных жителя — 16-летний юноша и женщина в момент удара были на улице, еще одна жительница — в многоэтажном доме. Предварительно, у всех пострадавших — баротравмы, то есть травмы мышц, пазух носа, зубов, ушей, желудка или легких из-за резкого перепада давления в окружающей среде. Их доставили в медучреждения.
Из-за удара о дорогу было повреждено остекление на коммерческом объекте, выбиты окна на двух этажах многоквартирного дома. 10 автомобилей были посечены осколками.
Над регионом было уничтожено семь дронов ВСУ в период с 23.00 до 00.00 мск в ночь на 28 сентября. Об этом сообщили в МО РФ. После этого была введена угроза повторной атаки БПЛА, жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам или же пройти в укрытие.
Двумя дронами ВСУ было атаковано промышленное предприятие в Шебекине. Трое сотрудников получили травмы. Об этом сообщил губернатор.
«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. У третьей пострадавшей — ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Бригада СМП транспортирует ее в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Воронежская область
Средствами ПВО над городом Воронеж и еще двумя районами региона были уничтожены шесть дронов. Предварительно, пострадавших, как и разрушений, нет. Непосредственная угроза удара БПЛА сохранялась в Воронеже и Острогожском районе, опасность беспилотной атаки действовала на всей территории области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.
Волгоградская область
В международном аэропорту Волгограда, Сталинграде, на три часа вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил представитель Росавиации Артем Кореняко. Шесть рейсов отменили, три из них вылетающие, три — прибывающие.
Самарская область
В международном аэропорту Самары, Курумоч, были введены ограничения на взлет и посадку самолетов, отметили в Росавиации. Два рейса были отменены, расписание еще шести было изменено. Пассажирам советовали внимательно отслеживать онлайн-табло и слушать голосовые оповещения в терминале.
Пензенская область
На территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан была временно ограничена работа мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
В регионе также был введен план «Ковер» — специальный режим в воздушном пространстве для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт Пензы ограничил прием и выпуск самолетов, сообщил глава региона.
Запорожская область
В Запорожской области в ночь на 28 сентября произошло кратковременное отключение электроэнергии вследствие атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
«Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания. Электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов», — написал Балицкий. Он также уточнил, что удар ВСУ был нанесен по энергетическим объектам, а отключение электроэнергии носит кратковременный характер.
Сбитые дроны
Средства ПВО сбили 17 украинских дронов самолетного типа. Семь из них — над территорией Белгородской области, шесть — над Воронежской областью, три — над Ростовской, еще один — над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в МО РФ.
Опасность атаки БПЛА и ограничения в аэропортах
Опасность ракетной и беспилотной атаки вводилась в Курской области. Опасность атаки БПЛА объявлялась также в Рязанской, Тульской и Липецкой областях и республике Мордовия. Временные ограничения на взлет и посадку самолетов были введены в аэропортах Калуги.
