Мошенники внедряют вредоносные программы под видом банковских приложений

Мошенники начали использовать новые схемы хищения средств россиян через мобильные приложения для бесконтактных платежей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ. По данным ведомства, аферисты используют специальные программы, которые позволяют получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывающим устройством.
«Мошенники для хищения денег россиян стали внедрять схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей, которые позволяют им получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на МВД.
В ведомстве объяснили, что методы обмана граждан становятся все более сложными и технологичными. Так, мошенники предлагают жертве установить стороннее приложение для бесконтактных платежей, например, NFC Gate, под видом обновления или переустановки банковского сервиса. Это приложение включает NFC-модуль, благодаря чему при поднесении смартфона к терминалу информация о карте может быть передана злоумышленнику.
Ранее россиянам рассказали о схемах обмана при вложении в криптовалюту, передает «Национальная служба новостей». По словам директора по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаила Смирнова, одной из наиболее распространенных схем обмана при инвестиции в криптовалюту является фишинг: злоумышленники создают поддельные версии интерфейсов популярных платформ и приложений с целью получения приватных ключей и доступа к криптовалютным кошелькам.
