Жители Златоуста проснулись сегодня утром в зимней атмосфере. В городе пошел первый снег. Об этом URA.RU сообщают жители города.
«Ну вот, в Златоусте идет первый снег! На улице слякоть непролазная, под ногами хлюпает, с неба падает снег и льет одновременно. Такое ощущение, что зима никак не может решиться, и осень не хочет уходить», — рассказала URA.RU читательница Александра и поделилась видео.
По словам златоустовца Алексея, снег начался в городе еще ночью и уже немного припорошил город. В этом году он выпал на неделю раньше среднестатистических дат, однако для горнозаводской зоны это не является аномальным. Наиболее живописный вид первый снег придал знаменитому нацпарку «Таганай».
Сейчас область находится под влиянием циклона с севера, который и принес похолодание и осадки. Автомобилистов в Госавтоинспекции региона призывают быть внимательными на дорогах области и сменить летнюю резину на зимнюю.
