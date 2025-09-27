Владимир Спиваков и Хибла Герзмава дадут концерт в Перми

Пермская филармония объявила о предстоящем концерте Владимира Спивакова. В этот раз маэстро выступит не в рамках фестиваля, а вместе с солисткой Хиблой Герзмавой. Несмотря на высокую цену билетов — от 9,5 тысячи рублей — большинство из них уже раскуплены.
«Концерт „Я люблю тебя, жизнь!“ (6+) пройдет 3 ноября на сцене Большого зала филармонии. Владимир Спиваков выступит в качестве дирижера Национального филармонического оркестра России. Солистка — народная артистка РФ и Республики Абхазия Хибла Герзмава», — указано на портале «Яндекс Афиша».
Событие приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках программы прозвучат такие произведения, как «Священная война», «До свидания, мальчики», «Эх, дороги», «На безымянной высоте» и другие композиции. Оркестр исполнит «Вальс» из фильма «Первый эшелон» Дмитрия Шостаковича, «Вечернюю молитву» Петра Чайковского, а также романс из музыкальных иллюстраций Георгия Свиридова к повести Александра Пушкина «Метель». Несмотря на высокую цену билетов — от 9,5 тысячи рублей — большинство из них уже раскуплены.
Ранее URA.RU писало про концерт Сергея Лазарева, который перенесли на другую площадку из-за большого числа желающих попасть на мероприятие. При этом изменилась дата. На этом фоне были распроданы все VIP-места на концерт группы «Ленинград».
