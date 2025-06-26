Пермяки начали скупать VIP-билеты на концерты «Ленинграда» и Сергея Лазарева

Жители Перми раскупили самые дорогие билеты на концерт группы «Ленинград» (18+) и на шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь» (16+). Мероприятия состоятся 15 ноября и 1 декабря соответственно, но места в первых рядах уже раскуплены.
«Цены на шоу „Ленинграда“ и Лазарева доходят до 10 тысяч рублей. Раскупаются самые дорогие билеты. Лучшие места в партере и ближайшем секторе к сцене уже выкуплены», — такая информация размещена в сервисе «Яндекс Афиша».
Это не единственные мероприятия, на которые пермяки спешат покупать VIP-билеты. Так, на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, который состоится 20 октября, выкуплена половина дорогих билетов стоимостью 15 тысяч рублей. Такая же ситуация с летним кубком Высшей лиги КВН, который запланирован на 10 августа. В партере за 15 тысяч рублей остались только места на 6-10 рядах, а ближе к сцене уже все продано.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки за девять месяцев начали скупать самые дорогие билеты на шоу Shaman. Цены на концерт доходят до 9 тысяч рублей.
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