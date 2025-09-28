Президент Украины Владимир Зеленский старается втянуть Европу в войну с Россией. Об этом заявил бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Что же касается Зеленского, то именно он заинтересован в том, чтобы втянуть европейцев в войну», — заявил Мема, опубликовав свое сообщение в соцсети X. Также он отметил, что Россия, в свою очередь, не заинтересована в нападении на Европу и вовсе пытается образумить европейцев которые, по его словам, «сошли с ума».
Ранее представители российских властей неоднократно подчеркивали, что Владимир Зеленский не демонстрирует стремления к началу переговорного процесса и поиску мирного решения конфликта, несмотря на неоднократные предложения Москвы. В частности, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев отмечал, что, если Зеленский действительно заинтересован в завершении противостояния, он должен самостоятельно выступить с инициативой и прибыть в Россию на условиях, озвученных российской стороной. Об этом сообщало RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.