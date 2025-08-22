Европа готова сделать из Зеленского «козла отпущения»

Европа близка к тому, чтобы признать Украину террористическим государством. Европейские власти дали новый ход делу о подрыве «Северных потоков». Так, в Италии арестовали подозреваемого в причастности к этой диверсии украинца, а в Германии призвали лидера «незалежной» Владимира Зеленского дать показания перед специальной комиссией по этому поводу. Как рассказали эксперты URA.RU, европейцы хотят сделать его козлом отпущения, чтобы избавиться от Украины как от токсичного актива.
Европа дает понять Украине, что времена вседозволенности киевского режима прошли: власти ЕС, отмахиваясь от Зеленского как от назойливой мухи, грозят ему статусом главы террористического государства, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Когда-то любая попытка европейских властей поставить под сомнение деятельность киевского режима, могла стоить им политической карьеры. Ведь как раньше было? Осудил Украину — сразу агент Кремля. А теперь все иначе.
Европа устала мучиться из-за проигрывающей войну «незалежной», тем более, что пострадала инфраструктура, которую финансировали, в том числе Германия и Франция», — заявил Юшков.
Важно, что требование обязать Зеленского дать показания по делу о подрыве «Северных потоков» высказали в Германии, которая благодаря этому проекту обеспечивала страну недорогим газом, однако пресекала любые попытки РФ отремонтировать газопроводы, отметил Юшков. «Это показывает, что власти ФРГ наконец-то признали свою вину относительно действий, направленных против России. В связи с этим есть вероятность, что Украину в скором времени, действительно, признают террористическим государством», — добавил эксперт.
Мечты Европы использовать киевский режим, чтобы нанести стратегическое поражение России, разбились. Власти ЕС, которые решили отказаться от выгодных российских энергоресурсов в пользу «подающей надежды» Украины, убедились, что оно того не стоило, сказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. У них накопились претензии к Зеленскому, которого европейские лидеры уже готовы сделать «козлом отпущения».
«Европа пришла к выводу, что у них не получится повлиять на Путина с помощью Зеленского, поэтому начинают делать шаги к отказу от его поддержки.
Начиная эту информационную повестку, они открыли «окно Овертона», благодаря которому, каждый, кто захочет, может бросить камень в сторону Зеленского. Цель в том, чтобы сделать из него «козла отпущения» и на этом фоне завершить поставки Украине, — террористическому государству, которое совершило действия, граничащие с международным преступлением», — отметил Матвийчук.
Таким образом другие страны отведут от себя подозрения в подрыве «Северных потоков», отметил военный эксперт. На данный момент конкретных исполнителей и заказчиков теракта пока не нашли. Однако известно, что помимо Украины в нем замешаны США и Великобритания — еще в ноябре 2024 года директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть сведения о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб.
«Если честно, то мне смешно от того, что в совершении этого теракта подозревают украинца. Техническая возможность организовать и исполнить такую диверсию есть только у сотрудников спецслужб США и Великобритании. Сейчас нашим оппонентам важно столкнуть с обрыва, итак, падающую Украину, потому что она им уже не нужна», — добавил эксперт.
Символично, что такие заявления сделали перед возможной встречей Путина и Зеленского, отметил военный эксперт Матвийчук. «Думаю, что они повлияют на ход их деловых переговоров, на которые давно рассчитывает Трамп.
Если Зеленский, часто демонстрирующий неуважение к американскому лидеру, сорвет их или не оправдает ожиданий президента США, то, вероятно, с ним разберутся по полной программе — признают главой террористического государства», — сообщил он.
Весомую роль в признании Украины террористическим государством сыграет социальная и политическая обстановка в Германии. Дело в том, что отказ от российских энергоресурсов, действительно, серьезно бьет по экономике ФРГ, отмечает завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Осипов. «Когда РФ поставляла в Германию газ по 150-200 евро за тысячу кубометров, это помогало ФРГ задавать высокие темпы экономического роста. А что сейчас? Какие-то жалкие 0,1%, которые достигаются за счет перевода гражданских отраслей на военные рельсы. Надо понимать, когда развивается военно-промышленный комплекс, заметно ухудшается благосостояние населения, в любом случае… Именно поэтому немецкий политик Сара Вагенкнехт (лидер партии „Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость“, — прим. ред.) и хочет призвать Зеленского к ответу, чтобы дать понять ЕС на примере Германии, насколько губительна его поддержка», — сказала он.
Новый поворот в деле о подрыве «Северных потоков» пока что можно рассматривать как желание европейцев отстраниться от Зеленского, причем радикальным образом, и, как следствие, усилить дипотношения с Россией, считают эксперты. Вопрос технического восстановления двух газопроводов довольно противоречивый.
«Помимо юридических проблем, есть много технических. Необходимо провести ряд детальных исследований и выяснить, в каком состоянии находятся трубы. Потому что они уже не первый год заполнены соленой водой. Вероятно, что коррозия сделала их неработоспособными. А если говорить конкретно про „Северный поток-2“, то сначала нужно получить разрешение на их ввод в эксплуатацию у Германии, что будет непросто, и только потом восстанавливать поврежденную ветку», — резюмировал Юшков.
