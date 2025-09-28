В Эстонии заметили американские танки, движущиеся к границе с Россией

Американские танки выгружают в рамках проведения операции «Атлантическая решимость», заявил блогер (архивное фото)
США выгружают танки и боевые машины пехоты в Эстонии, в 160 километрах от границы с Россией. Об этом рассказал украинский блогер под никнеймом MilitaryNewsUA.

«Американские солдаты выгружают танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты M2A3 Bradley и другую военную технику из железнодорожных вагонов в лагере Тапа (в 160 километрах от российской границы) в Эстонии», — заявил блогер на странице в соцсети X. По его словам, это действие направлено на сдерживание России в рамках операции «Атлантическая решимость».

Ранее власти Эстонии заявляли о якобы нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами, что сопровождалось созывом экстренного заседания Совбеза ООН и запросом консультаций с НАТО. Российская сторона неоднократно опровергала эти обвинения, называя их провокацией и попыткой эскалации напряженности на границе.

