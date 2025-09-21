Сенатор Пушков объяснил «истерику» Эстонии по поводу российских МиГ-31

Заявления Эстонии о «нарушении» МиГ-31 воздушного пространства России — провокация. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, эстонская сторона не представила доказательств, а ее действия направлены на эскалацию ситуации и давление на президента США Дональда Трампа.
«Истерические заявления Эстонии насчет нарушения ее воздушного пространства российскими ВВС, как всегда, обернулись ложью. Эта информационная провокация имела целью еще большее нагнетание напряженности и усиление давления на Трампа с тем, чтобы он пошел на поводу у Европы… Никакого нарушения ее границ не было», — написал сенатор в telegram-канале. Пушков подчеркнул, что Россия не нарушала никаких границ.
Ранее МИД Эстонии сообщило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за якобы пересечения российских военных самолетов границ страны. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил о намерении страны запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса. Власти России неоднократно опровергали сообщения о нарушении воздушных границ с сопредельными государствами.
В Италии выразили мнение, что заявлениями о нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями власти Таллина провоцируют эскалацию конфликта, способного привести к началу третьей мировой войны. Делают они это, как заявил журналист Томас Фази, из-за спора о крошечном острове Вайндло в Балтийском море, передает Общественная Служба Новостей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.