В горнозаводской зоне Челябинской области обильные снежные осадки создают заторы на трассе М5, с которыми в усиленном режиме борются сотрудники ГАИ. В Госавтоинспекция региона призывает водителей на летней резине отказаться от выезда на автомобильные дороги.
«Из-за непогоды сотрудники Госавтоинспекции работают в регионе в усиленном режиме. Водителей, которые не заменили летние шины, призываем воздержаться от выезда на автомобильные дороги из-за неблагоприятной погоды», — говорится в заявлении Госавтоинспекции региона.
Отмечается, что сотрудники ГАИ осуществляют круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах области и поддерживают постоянное взаимодействие с экстренными службами. Эти меры направлены на своевременное реагирование на изменения дорожной обстановки и обеспечение безопасности дорожного движения.
«На Уреньге прошел сильный снег. Трассу замело. На летней резине лучше не соваться», — пишут водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
В Госавтоинспекции ранее сообщили, что на дорогах региона возможно формирование тонкой ледяной корки, что существенно повышает вероятность ДТП при использовании летних шин. Водителям, намеревающимся выезжать за пределы населенных пунктов, советуют соблюдать повышенную осторожность при осуществлении сложных или потенциально опасных маневров.
