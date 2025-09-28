Селена Гомес вышла замуж: трогательная история любви диснеевской принцессы и популярного композитора

Американская певица Селена Гомес и музыкант Бенни Бланко официально оформили свои отношения 27 сентября, вступив в брак после более чем двух лет совместной жизни. Торжественная церемония прошла в присутствии близких друзей и родственников, которые с радостью разделили этот значимый момент вместе с новобрачными.
Обменявшись брачными клятвами, пара начала новый этап своей жизни. Свадебное торжество состоялось в частной резиденции в Монтесито, расположенной в округе Санта-Барбара и окруженной пальмами. Как сообщает TMZ, для гостей были организованы коктейльные бары, лаунж-зоны на открытом воздухе и временные кухни с изысканными блюдами. История трогательной любви двух творческих личностей — в материале URA.RU.
Кажется, суждено
Кажется, знакомство Селены Гомес и Бенни Бланко было предопределено: в 2009 году продюсер установил дружеские отношения с Джастином Бибером, который спустя год начал встречаться с Гомес. В октябре 2015 года Селена пригласила Бланко поработать над треками для своего нового альбома. Именно благодаря его участию появились популярные композиции Same Old Love и Kill 'Em With Kindness, которые впоследствии стали хитами. Четыре года спустя Бланко вновь встретился в студии с Гомес, когда она работала над песней I Can't Get Enough; продюсер также снялся в видеоклипе, примерив костюм плюшевого медведя.
Однако уже в следующем году между ними едва не разгорелся конфликт. Продвигая новый альбом Джастина Бибера, Бланко заявил, что тот имеет мало общего с типичными артистами, которые вместе с выпуском синглов запускают собственные линии косметики. В это время Селена Гомес только представила свой бренд Rare Beauty, поэтому поклонники певицы восприняли слова продюсера как личное оскорбление.
Тот, кто соответствует стандартам
В начале июня 2023 года Селена Гомес публично заявила: «Я свободна! Я просто немного требовательная». 22 июля певица организовала вечеринку по случаю своего дня рождения, на которой в объектив камер случайно попал Бенни Бланко. Спустя месяц Гомес представила свой первый за девять месяцев сингл Single Soon, вновь созданный под руководством Бланко. В ходе общения с представителями СМИ после релиза артистка подчеркнула, что четко осознает, каким должен быть ее партнер:
«Думаю, что у меня есть определенные стандарты, но я живу в мире, где парни путают их с повышенными запросами. Но это не одно и то же. Ты должен быть крутым, милым, заставлять меня смеяться, а также быть добрым ко мне и моей семье», — отметила Гомес.
В декабре 2023 года певица в беседе с журналистами впервые подтвердила, что состоит в отношениях с Бенни Бланко уже полгода. Возможно, он осознал, что соответствует ее ожиданиям, и решил проявить инициативу. «Очень трудно найти кого-то, кому захочется слушать тебя и заботиться о твоем здоровье», — поделилась Селена Гомес в интервью Vogue.
Его доброта к миру
Селена стремилась к тому, чтобы ее партнер отличался не только добротой к ней, но и внимательным отношением к окружающим, и Бенни полностью оправдал ее ожидания. В ноябре 2023 года он принял участие в Rare Impact Fund Benefit — первом благотворительном мероприятии, направленном на поддержку психического здоровья молодежи. После этого события в СМИ стали распространяться слухи инсайдеров о предполагаемом романе между Селеной и Бенни.
В декабре 2023 года певица прокомментировала одну из публикаций, посвященных этим домыслам: «Он — мое абсолютное все в моем сердце». Гомес выразила удивление по поводу обсуждения ее личной жизни:
«Я вас не понимаю: если вы действительно заботитесь обо мне — то я сейчас счастлива. Если нет, — не стесняйтесь, говорите, что хотите, но я никогда не позволю вашим словам управлять моей жизнью. С меня хватит», — сказала певица.
Хотя у Бенни не было серьезных компрометирующих фактов в прошлом, его тесная дружба с Джастином Бибером сыграла против него. После того как Бибер опубликовал фотографию с супругой Хейли и наложил на нее песню Lizzy McAlpine «All My Ghosts», поклонники заподозрили, что он таким образом обращается к бывшей возлюбленной, выражая сожаление о разрыве отношений. Напомним, Джастин и Селена встречались около восьми лет, им прочили скорую свадьбу, однако этому помешал беспорядочный образ жизни певца.
Несмотря на женитьбу Бибера на дочери Стивена Болдуина, многие продолжали верить в возможное воссоединение пары. Под публикациями Селены в соцсетях регулярно появлялись комментарии с призывами вновь быть с Джастином. Впрочем, Гомес неоднократно подтверждала свои чувства к новому избраннику: она публиковала совместные фотографии с Бенни, где они запечатлены во время поцелуев, а также демонстрировала кольцо с инкрустированной камнями буквой «B».
Любовь с первого взгляда и общие мечты
В интервью изданию The Wall Street Journal 25 апреля 2024 года продюсер и исполнитель признался, что влюбился в Селену Гомес с первого взгляда, когда она предложила ему сотрудничество. Селена не раз отмечала, что даже в случае, если не встретит свою вторую половину, намерена усыновить ребенка к 35 годам.
Однако из-за хронических проблем со здоровьем певица не может стать матерью самостоятельно и серьезно рассматривает возможность обращения к суррогатному материнству или усыновлению. Судя по информации о помолвке, объявленной 11 декабря, Бенни Бланко поддерживает эти планы. Пару объединяют многочисленные общие увлечения, в частности любовь к кулинарии: они нередко устраивают совместные ужины для своих семей, самостоятельно готовя блюда.
Расходы Селены Гомес и ее жениха Бенни Бланко на приобретение нового дома зарубежные СМИ охарактеризовали как «карманные» траты. По данным прессы, стоимость недвижимости составила 35 миллионов долларов, при том что состояние певицы оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов. Дом был приобретен еще в декабре прошлого года, однако информация о сделке появилась только недавно. Поклонники уверены, что такая крупная покупка лишь укрепит отношения пары, которым завидует множество людей.
Долгожданная свадьба
В последние выходные сентября в Санта-Барбаре состоялась свадьба, на которой присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Среди гостей были Тейлор Свифт, Мартин Шорт, Стив Мартин, Пол Радд, а также Пэрис Хилтон, Эд Ширан и другие известные личности.
Для церемонии невеста выбрала индивидуально сшитое платье от Ralph Lauren. Торжественная часть прошла в саду Sea Crest Nursery 27 сентября в кругу семьи и друзей. О событии певица рассказала в соцсетях, опубликовав фотографии и видео с церемонии. На размещенных снимках Селена запечатлена в атласном платье с кружевными элементами и букетом из белого гипсофила, а ее супруг был одет в классический черный смокинг с белой рубашкой и кружевной отделкой. Предложение руки и сердца 33-летней актрисе ее избранник сделал в декабре 2024 года во время пикника.
