Селена Гомес вышла замуж: трогательная история любви диснеевской принцессы и популярного композитора

Селена Гомес и Бенни Бланко сыграли свадьбу
Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко
Селена Гомес вышла замуж за Бенни Бланко

Американская певица Селена Гомес и музыкант Бенни Бланко официально оформили свои отношения 27 сентября, вступив в брак после более чем двух лет совместной жизни. Торжественная церемония прошла в присутствии близких друзей и родственников, которые с радостью разделили этот значимый момент вместе с новобрачными.

Обменявшись брачными клятвами, пара начала новый этап своей жизни. Свадебное торжество состоялось в частной резиденции в Монтесито, расположенной в округе Санта-Барбара и окруженной пальмами. Как сообщает TMZ, для гостей были организованы коктейльные бары, лаунж-зоны на открытом воздухе и временные кухни с изысканными блюдами. История трогательной любви двух творческих личностей — в материале URA.RU.

Кажется, суждено

Кажется, Селене и Бенни суждено было познакомиться
Кажется, Селене и Бенни суждено было познакомиться
Фото:

Кажется, знакомство Селены Гомес и Бенни Бланко было предопределено: в 2009 году продюсер установил дружеские отношения с Джастином Бибером, который спустя год начал встречаться с Гомес. В октябре 2015 года Селена пригласила Бланко поработать над треками для своего нового альбома. Именно благодаря его участию появились популярные композиции Same Old Love и Kill 'Em With Kindness, которые впоследствии стали хитами. Четыре года спустя Бланко вновь встретился в студии с Гомес, когда она работала над песней I Can't Get Enough; продюсер также снялся в видеоклипе, примерив костюм плюшевого медведя.

Однако уже в следующем году между ними едва не разгорелся конфликт. Продвигая новый альбом Джастина Бибера, Бланко заявил, что тот имеет мало общего с типичными артистами, которые вместе с выпуском синглов запускают собственные линии косметики. В это время Селена Гомес только представила свой бренд Rare Beauty, поэтому поклонники певицы восприняли слова продюсера как личное оскорбление.

Тот, кто соответствует стандартам

Селена заявляла, что она очень требовательна
Селена заявляла, что она очень требовательна
Фото:

В начале июня 2023 года Селена Гомес публично заявила: «Я свободна! Я просто немного требовательная». 22 июля певица организовала вечеринку по случаю своего дня рождения, на которой в объектив камер случайно попал Бенни Бланко. Спустя месяц Гомес представила свой первый за девять месяцев сингл Single Soon, вновь созданный под руководством Бланко. В ходе общения с представителями СМИ после релиза артистка подчеркнула, что четко осознает, каким должен быть ее партнер:

«Думаю, что у меня есть определенные стандарты, но я живу в мире, где парни путают их с повышенными запросами. Но это не одно и то же. Ты должен быть крутым, милым, заставлять меня смеяться, а также быть добрым ко мне и моей семье», — отметила Гомес.

В декабре 2023 года певица в беседе с журналистами впервые подтвердила, что состоит в отношениях с Бенни Бланко уже полгода. Возможно, он осознал, что соответствует ее ожиданиям, и решил проявить инициативу. «Очень трудно найти кого-то, кому захочется слушать тебя и заботиться о твоем здоровье», — поделилась Селена Гомес в интервью Vogue.

Его доброта к миру

Бланко оправдал ожидания Гомес
Бланко оправдал ожидания Гомес
Фото:

Селена стремилась к тому, чтобы ее партнер отличался не только добротой к ней, но и внимательным отношением к окружающим, и Бенни полностью оправдал ее ожидания. В ноябре 2023 года он принял участие в Rare Impact Fund Benefit — первом благотворительном мероприятии, направленном на поддержку психического здоровья молодежи. После этого события в СМИ стали распространяться слухи инсайдеров о предполагаемом романе между Селеной и Бенни.

В декабре 2023 года певица прокомментировала одну из публикаций, посвященных этим домыслам: «Он — мое абсолютное все в моем сердце». Гомес выразила удивление по поводу обсуждения ее личной жизни:

«Я вас не понимаю: если вы действительно заботитесь обо мне — то я сейчас счастлива. Если нет, — не стесняйтесь, говорите, что хотите, но я никогда не позволю вашим словам управлять моей жизнью. С меня хватит», — сказала певица.

Хотя у Бенни не было серьезных компрометирующих фактов в прошлом, его тесная дружба с Джастином Бибером сыграла против него. После того как Бибер опубликовал фотографию с супругой Хейли и наложил на нее песню Lizzy McAlpine «All My Ghosts», поклонники заподозрили, что он таким образом обращается к бывшей возлюбленной, выражая сожаление о разрыве отношений. Напомним, Джастин и Селена встречались около восьми лет, им прочили скорую свадьбу, однако этому помешал беспорядочный образ жизни певца.

Несмотря на женитьбу Бибера на дочери Стивена Болдуина, многие продолжали верить в возможное воссоединение пары. Под публикациями Селены в соцсетях регулярно появлялись комментарии с призывами вновь быть с Джастином. Впрочем, Гомес неоднократно подтверждала свои чувства к новому избраннику: она публиковала совместные фотографии с Бенни, где они запечатлены во время поцелуев, а также демонстрировала кольцо с инкрустированной камнями буквой «B».

Любовь с первого взгляда и общие мечты

Бенни Бланко сделал предложение Селене Гомес в декабре 2024 года
Бенни Бланко сделал предложение Селене Гомес в декабре 2024 года
Фото:

В интервью изданию The Wall Street Journal 25 апреля 2024 года продюсер и исполнитель признался, что влюбился в Селену Гомес с первого взгляда, когда она предложила ему сотрудничество. Селена не раз отмечала, что даже в случае, если не встретит свою вторую половину, намерена усыновить ребенка к 35 годам.

Однако из-за хронических проблем со здоровьем певица не может стать матерью самостоятельно и серьезно рассматривает возможность обращения к суррогатному материнству или усыновлению. Судя по информации о помолвке, объявленной 11 декабря, Бенни Бланко поддерживает эти планы. Пару объединяют многочисленные общие увлечения, в частности любовь к кулинарии: они нередко устраивают совместные ужины для своих семей, самостоятельно готовя блюда.

Расходы Селены Гомес и ее жениха Бенни Бланко на приобретение нового дома зарубежные СМИ охарактеризовали как «карманные» траты. По данным прессы, стоимость недвижимости составила 35 миллионов долларов, при том что состояние певицы оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов. Дом был приобретен еще в декабре прошлого года, однако информация о сделке появилась только недавно. Поклонники уверены, что такая крупная покупка лишь укрепит отношения пары, которым завидует множество людей.

Долгожданная свадьба

В последние выходные сентября в Санта-Барбаре состоялась свадьба, на которой присутствовали родственники и близкие друзья молодоженов. Среди гостей были Тейлор Свифт, Мартин Шорт, Стив Мартин, Пол Радд, а также Пэрис Хилтон, Эд Ширан и другие известные личности.

Для церемонии невеста выбрала индивидуально сшитое платье от Ralph Lauren. Торжественная часть прошла в саду Sea Crest Nursery 27 сентября в кругу семьи и друзей. О событии певица рассказала в соцсетях, опубликовав фотографии и видео с церемонии. На размещенных снимках Селена запечатлена в атласном платье с кружевными элементами и букетом из белого гипсофила, а ее супруг был одет в классический черный смокинг с белой рубашкой и кружевной отделкой. Предложение руки и сердца 33-летней актрисе ее избранник сделал в декабре 2024 года во время пикника.

