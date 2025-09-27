Снежный циклон обрушится ночью на Челябинскую область

В ночь на 29 сентября в южных районах Челябинской области ожидаются обильные осадки в виде снега. Об этом жителей предупреждает МЧС по региону.
«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о продлении неблагоприятной погодны. Предстоящей ночью в южных районах региона выпадет сильный снег», — заявляют в пресс-службе ГУ МЧС по области.
Отмечается, что в отдельных местах возможны гололедные явления, налипание мокрого снега на линии электропередачи, а в горной местности — образование гололедицы. Жителям советуют соблюдать меры пожарной безопасности и придерживаться правил дорожного движения.
Ранее выпавший в челябинских горах снег начал создавать заторы для водителей на трассе М5. В этой непростой ситуации сотрудники Госавтоинспекции региона работают в усиленном режиме.
