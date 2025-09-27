27 сентября 2025
26 сентября 2025

Власти ХМАО объяснили отказ в зачислении в школу русскоязычного ребенка

Апелляция шестиклассника отклонена из-за недостаточного количества баллов для преодоления минимального порога
Апелляция шестиклассника отклонена из-за недостаточного количества баллов для преодоления минимального порога

Департамент образования и науки ХМАО разъяснил решение комиссии по апелляциям на результаты тестирования детей-иностранцев, претендующих на обучение в школах. Поводом для обсуждения стали публикации в telegram-канале «Многонационал», где заявили, что русскоязычному ребенку отказали в праве на учебу, тогда как другого школьника без гражданства приняли.

«Два ребенка. Оба без гражданства России. Но один знает и общается на иностранном языке, а второй, хоть и не гражданин РФ, знает только русский. Так вот, посмотрите: председатель комиссии Аубакиров Тимур Ермекович отказывает маленькому Артему в праве учиться в школе, но зато с радостью принимает Мунис», — описывает ситуацию в telegram-канале «Многонационал».

Департамент образования и науки ХМАО в ответ пояснил, что речь идет о рассмотрении двух апелляций от родителей детей-иностранцев и лиц без гражданства. «В случае с первоклассником Ш.М. комиссия установила, что устные ответы соответствуют критериям. Баллы были пересчитаны, апелляция удовлетворена. В случае с шестиклассником К.А. набранных баллов оказалось недостаточно для преодоления минимального порога, поэтому решение комиссии осталось без изменений», — сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что заседание комиссии проходило коллегиально: в состав входили пять человек, включая трех педагогов-филологов. «Решение принималось коллегиально экспертами комиссии, а не единолично председателем», — уточнили в депобразовании. Чиновники также предупредили, что публикация персональных данных несовершеннолетних, включая сведения, позволяющие их идентифицировать, запрещена законом и влечет административную и уголовную ответственность.

