Экспорт пермской древесины снизился на фоне наращивания объемов производства

За первые шесть месяцев 2025 года экспорт древесины из Прикамья снизился, но регион демонстрирует рост внутреннего производства лесопромышленной продукции. При этом ряд предприятий края смогли существенно увеличить поставки за рубеж, выяснили журналисты.
«Экспорт древесины из Пермского края снизился на 1%. Зато внутри региона объемы производства выросли. К примеру, в первом полугодии выпуск фанеры увеличился на 9%, лесоматериалов — на 0,7%», — пишет «Новый компаньон».
Крупнейшими покупателями пермской древесины остаются Китай, Индия, Иран, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия. Для сравнения, Китай увеличил закупки березового шпона почти вдвое, общий объем отгрузки вырос на 11%. Поставки в Индию удвоились, а иранские закупки выросли в полтора раза.
Также существенно расширился рынок Центральной Азии: Азербайджан увеличил закупки на 20%, Узбекистан — на 50%. Среди новых направлений отмечается рост экспортных поставок в страны Ближнего Востока и Турцию, многократно увеличился объем отправок в эти регионы. Активно развивается сотрудничество с ОАЭ, Ираком и Египтом.
URA.RU уже рассказывало, что Пермский край с начала года снабдил регионы РФ двумя сотнями тысяч кубометров лесоматериалов. В сентябре пермский лес впервые отгрузили в Палестину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!