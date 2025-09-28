Российские бойцы зачищают территории в Кировске в ДНР

Российские войска продолжают вытеснять ВСУ на Донбассе
Российские военные проводят зачистку пригородной территории Кировска в ДНР. Об сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и приступили к зачистке на подступах к городу.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории», — говорится в сводке российского оборонного ведомства в telegram-канале.

В Минобороны также сообщили, что за сутки украинские войска потеряли около 1 530 человек в зоне специальной военной операции. Наибольшие потери зафиксированы на направлениях «Центр» и «Восток» — более 500 и свыше 300 военнослужащих соответственно. В зоне ответственности группировки «Запад», действующей под Кировском, потери ВСУ составили до 230 человек.

