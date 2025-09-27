Самокатчик-малолетка сломал руку 70-летнему челябинцу и скрылся

Несовершеннолетний самокатчик наехал в Челябинске на 70-летнего пенсионера и бросил его без помощи со сломанной рукой. Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту травмирования пожилого мужчины. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба ведомства.
«В результате наезда, совершенного несовершеннолетним водителем арендованного электросамоката, травмы получил 70-летний мужчина. Происшествие произошло возле одного из жилых домов на улице Молдавской. Пострадавший был доставлен в больницу», — отмечает пресс-служба СУ СКР по региону.
Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан. В настоящее время осуществляется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
