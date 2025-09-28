FIS хотела вернуть российских лыжников на международные соревнования

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассматривала возможность возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Об этом сообщает один из норвежских телеканалов.
«МОК (Международный олимпийский комитет — прим. URA.RU) хочет, чтобы российские спортсмены участвовали в зимних Олимпийских играх. В FIS разногласия, и встреча на этой неделе выявила закулисные разногласия», — пишет TV2.
По информации издания, планам по восстановлению участия российских атлетов воспротивились отдельные члены совета федерации. Они выразили несогласие по вопросу допуска спортсменов из России, все может решиться голосованием.
Ранее норвежский журналист Ян Петтер Салтведт прокомментировал решение FIS отложить рассмотрение вопроса о допуске российских спортсменов к соревнованиям. По его словам, в Норвегии также задаются вопросом о настоящих мотивах такого промедления, передает RT. Салтведт отметил, что существуют слухи о том, что большинство членов Совета по-прежнему придерживаются позиции недопуска российских участников, однако эта информация официально не подтверждена.
