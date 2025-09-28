Песков: экономика России обеспечивает все нужды СВО

Экономика России эффективно адаптирована для обеспечения всех потребностей специальной военной операции (СВО) и социальных обязательств государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции», — сказал Песков в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь также отметил, что экономика РФ также заточена на нужды социального характера.
Ранее Песков в ходе конференц-колла подчеркнул, что текущее состояние российской экономики наглядно свидетельствует о неэффективности всех введенных против страны санкций. По его словам, экономическая система России функционирует так, чтобы в полной мере обеспечивать потребности вооруженных сил, продолжающих проведение специальной военной операции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 сентября сообщил о значительных достижениях в различных сферах государственного управления. По его утверждению, существенный прогресс наблюдается в области обороны и укрепления национальной безопасности. Помимо этого, глава государства отметил положительные тенденции в экономическом развитии страны, передает «Ридус».
