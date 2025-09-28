Песков: экономика России обеспечивает все нужды СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил о стабильности российской экономики в вопросах СВО и социальных нужд
Песков заявил о стабильности российской экономики в вопросах СВО и социальных нужд Фото:

Экономика России эффективно адаптирована для обеспечения всех потребностей специальной военной операции (СВО) и социальных обязательств государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции», — сказал Песков в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь также отметил, что экономика РФ также заточена на нужды социального характера. 

Ранее Песков в ходе конференц-колла подчеркнул, что текущее состояние российской экономики наглядно свидетельствует о неэффективности всех введенных против страны санкций. По его словам, экономическая система России функционирует так, чтобы в полной мере обеспечивать потребности вооруженных сил, продолжающих проведение специальной военной операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 сентября сообщил о значительных достижениях в различных сферах государственного управления. По его утверждению, существенный прогресс наблюдается в области обороны и укрепления национальной безопасности. Помимо этого, глава государства отметил положительные тенденции в экономическом развитии страны, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономика России эффективно адаптирована для обеспечения всех потребностей специальной военной операции (СВО) и социальных обязательств государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Экономика хорошо отрегулирована под то, чтобы обеспечивать все нужды специальной военной операции», — сказал Песков в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь также отметил, что экономика РФ также заточена на нужды социального характера.  Ранее Песков в ходе конференц-колла подчеркнул, что текущее состояние российской экономики наглядно свидетельствует о неэффективности всех введенных против страны санкций. По его словам, экономическая система России функционирует так, чтобы в полной мере обеспечивать потребности вооруженных сил, продолжающих проведение специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 сентября сообщил о значительных достижениях в различных сферах государственного управления. По его утверждению, существенный прогресс наблюдается в области обороны и укрепления национальной безопасности. Помимо этого, глава государства отметил положительные тенденции в экономическом развитии страны, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...