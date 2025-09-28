Дуров: власти Молдавии просили удалить нелояльные каналы в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что около года назад французские спецслужбы через посредника передавали просьбу властей Молдовы удалить определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в стране. Telegram частично выполнил первый запрос, удалив каналы, нарушающие правила.
«После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка „сделает хорошие отзывы“ обо мне судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года», — написал Дуров в своем telegram-канале. Предприниматель назвал это неприемлемым, указав на возможное вмешательство в судебный процесс или использование его положения для влияния на политику в Восточной Европе, подобно схемам в Румынии.
Вскоре Telegram получил второй список «проблемных» молдавских каналов. «В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственным общим признаком было выражение политических позиций, неугодных французскому и молдавскому правительствам», — отметил Дуров. Telegram отказался удалять эти каналы, подчеркнув приверженность свободе слова.
В Республике Молдова 28 сентября проходят выборы в парламент. За 101 депутатский мандат соперничают 23 участника: 15 политических партий, 4 избирательных блока и 4 кандидата, баллотирующихся самостоятельно. Для того чтобы результаты голосования были признаны действительными, необходимо участие не менее одной трети зарегистрированных избирателей. Проходные барьеры для различных категорий кандидатов различаются: для независимых кандидатов он установлен на уровне 2%, для партий — 5%, а для блоков — 7%.
