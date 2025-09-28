Жога объявил на форуме «УТРО» в Тюмени, где состоится событие в следующем году

В 2026 году форум «УТРО» пройдет в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени началась торжественная церемония закрытия форума «УТРО»
В Тюмени началась торжественная церемония закрытия форума «УТРО» Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога сообщил на форуме «УТРО» в Тюмени, что проведение молодежного форума в следующем году запланировано на территории Курганской области. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. 

«Следующее доброе утро мы скажем в 2026 году в Курганской области», — сообщил Жога. Он поблагодарил регион, принимающий форум в этом году, в частности тюменского губернатора Моора.

Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «УТРО» в Тюмени Жога объявил о  перезапуске молодежного совета при уральском полпредстве. Обновленный совет сосредоточится на решении конкретных государственных задач, а его первое заседание состоится до конца 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога сообщил на форуме «УТРО» в Тюмени, что проведение молодежного форума в следующем году запланировано на территории Курганской области. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.  «Следующее доброе утро мы скажем в 2026 году в Курганской области», — сообщил Жога. Он поблагодарил регион, принимающий форум в этом году, в частности тюменского губернатора Моора. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «УТРО» в Тюмени Жога объявил о  перезапуске молодежного совета при уральском полпредстве. Обновленный совет сосредоточится на решении конкретных государственных задач, а его первое заседание состоится до конца 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...