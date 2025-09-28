Жога объявил на форуме «УТРО» в Тюмени, где состоится событие в следующем году

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога сообщил на форуме «УТРО» в Тюмени, что проведение молодежного форума в следующем году запланировано на территории Курганской области. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Следующее доброе утро мы скажем в 2026 году в Курганской области», — сообщил Жога. Он поблагодарил регион, принимающий форум в этом году, в частности тюменского губернатора Моора.
Ранее URA.RU сообщало, что на форуме «УТРО» в Тюмени Жога объявил о перезапуске молодежного совета при уральском полпредстве. Обновленный совет сосредоточится на решении конкретных государственных задач, а его первое заседание состоится до конца 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.