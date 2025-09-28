Петицию против израильских футболистов подписали 48 спортсменов

Петицию с требованием отстранить израильские футбольные клубы и национальные сборные от участия в международных соревнованиях подписали 48 профессиональных спортсменов. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.
«Мы убеждены, что спорт не может оставаться вне политики, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека», — сказано в сообщении. Текст петиции приводит ТАСС. Авторы документа подчеркивают, что аналогичные санкции ранее применялись в отношении других государств.
Уточняется, что в числе подписавших — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, полузащитник марокканской сборной Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.
Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) с аналогичным призывом. В феврале 2024 года футбольные федерации Ближнего Востока направили коллективное письмо в ФИФА с просьбой исключить израильскую сборную из международных турниров. Призыв поддержали федерации ряда арабских стран, включая Палестину, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.