Петицию против израильских футболистов подписали 48 спортсменов

Футболисты подписали петицию против израильских спортсменов
Футболисты подписали петицию против израильских спортсменов

Петицию с требованием отстранить израильские футбольные клубы и национальные сборные от участия в международных соревнованиях подписали 48 профессиональных спортсменов. Об этом сообщает британская вещательная корпорация Би-би-си.

«Мы убеждены, что спорт не может оставаться вне политики, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека», — сказано в сообщении. Текст петиции приводит ТАСС. Авторы документа подчеркивают, что аналогичные санкции ранее применялись в отношении других государств.

Уточняется, что в числе подписавших — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, полузащитник марокканской сборной Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

Ранее сообщалось, что восемь экспертов ООН обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) с аналогичным призывом. В феврале 2024 года футбольные федерации Ближнего Востока направили коллективное письмо в ФИФА с просьбой исключить израильскую сборную из международных турниров. Призыв поддержали федерации ряда арабских стран, включая Палестину, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

