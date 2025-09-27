27 сентября 2025

Челябинские дорожники назвали трассы, которые лучше объезжать стороной

Челябинские дорожники призвали водителей не выезжать на трассы А310 и М5
© Служба новостей «URA.RU»
ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области
ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует водителям воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного ведомства. 

«В связи с ухудшением погодных условий просим воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области 28, 29 сентября без крайней необходимости. Особенно по степным участкам автодороги А-310, участкам трассы М-5 в горнозаводской зоне», — заявляют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». 

Перед выездом необходимо проверить, оснащен ли автомобиль всесезонными или шипованными шинами, находится ли транспортное средство в исправном техническом состоянии. А также имеется ли достаточный запас топлива.

29 сентября 2025 года, согласно прогнозу метеорологов, погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. На юге области ночью ожидаются  сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

На федеральные трассы региона выведена усиленная группировка дорожной техники подрядных организаций. На данный момент  движение на дороге М5 «Урал» Москва-Челябинск идет в обоих направлениях без затруднений.

© Служба новостей «URA.RU»
