Челябинские дорожники назвали трассы, которые лучше объезжать стороной

ФКУ Упрдор «Южный Урал» рекомендует водителям воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного ведомства.
«В связи с ухудшением погодных условий просим воздержаться от поездок по федеральным трассам Челябинской области 28, 29 сентября без крайней необходимости. Особенно по степным участкам автодороги А-310, участкам трассы М-5 в горнозаводской зоне», — заявляют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Перед выездом необходимо проверить, оснащен ли автомобиль всесезонными или шипованными шинами, находится ли транспортное средство в исправном техническом состоянии. А также имеется ли достаточный запас топлива.
29 сентября 2025 года, согласно прогнозу метеорологов, погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. На юге области ночью ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.
На федеральные трассы региона выведена усиленная группировка дорожной техники подрядных организаций. На данный момент движение на дороге М5 «Урал» Москва-Челябинск идет в обоих направлениях без затруднений.
