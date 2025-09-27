27 сентября 2025

Челябинец наставил пистолет на полицейских

Житель Коркино ответит в суде за угрозы применения насилия в отношении сотрудников полиции
Житель Коркино (Челябинская область) направил пистолет на сотрудников полиции, которые приехали к нему на вызов. Теперь мужчина обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

«Инцидент произошел в Коркино 18 августа 2025 года. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по вызову в квартиру обвиняемого, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сам сообщил о противоправных действиях. Полицейские предъявили служебные удостоверения через дверной глазок, однако мужчина, не открывая дверь, заявил о наличии у него огнестрельного оружия и приказал отойти», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. 

Выйдя на лестничную площадку, мужчина направил на сотрудников полиции газовый пистолет, нажимая на спусковой крючок и имитируя стрельбу. Его действия создали реальную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей. Противоправное поведение гражданина было своевременно пресечено.

Прокуратура города Коркино утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Материалы дела направлены в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

