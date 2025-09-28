Оппозиция Молдавии набрала больше голосов, чем партия Майи Санду

На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные силы вместе набрали больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду. После обработки 78% протоколов PAS набирает 44,53% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.
«Правящая партия Молдавии „Действие и солидарность“ (PAS), основанная президентом Майей Санду, набирает на парламентских выборах 44,53% голосов после обработки 78% протоколов. Оппозиционный „Патриотический избирательный блок“, в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства Игорем Додоном и еще три политсилы, получает 27,82%. У блока проевропейских партий „Альтернатива“ — 8,70%, у „Нашей партии“ Ренато Усатого — 6,53%, у „Демократии дома“ — 5,99%», — говорится в сообщении ЦИК Молдавии.
В выборах в однопалатный парламент Молдавии участвовало 23 кандидата. Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен был получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, а независимый кандидат — 2%.
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября при явке свыше 40%, что превысило необходимый порог для признания их состоявшимися. Основная борьба развернулась между прозападной партией PAS и оппозиционным Патриотическим блоком, выступающим за восстановление отношений с Россией. Итоги голосования определят дальнейший внешнеполитический курс страны.
