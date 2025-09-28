28 сентября 2025

Оппозиция Молдавии набрала больше голосов, чем партия Майи Санду

Партия Майи Санду набрала меньше голосов, чем вся оппозиция
Партия Майи Санду набрала меньше голосов, чем вся оппозиция
новость из сюжета
Выборы в Молдове — 2025

На парламентских выборах в Молдавии оппозиционные силы вместе набрали больше голосов, чем правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду. После обработки 78% протоколов PAS набирает 44,53% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

«Правящая партия Молдавии „Действие и солидарность“ (PAS), основанная президентом Майей Санду, набирает на парламентских выборах 44,53% голосов после обработки 78% протоколов. Оппозиционный „Патриотический избирательный блок“, в который входят Партия социалистов во главе с бывшим главой государства Игорем Додоном и еще три политсилы, получает 27,82%. У блока проевропейских партий „Альтернатива“ — 8,70%, у „Нашей партии“ Ренато Усатого — 6,53%, у „Демократии дома“ — 5,99%», — говорится в сообщении ЦИК Молдавии.

В выборах в однопалатный парламент Молдавии участвовало 23 кандидата. Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен был получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, а независимый кандидат — 2%.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября при явке свыше 40%, что превысило необходимый порог для признания их состоявшимися. Основная борьба развернулась между прозападной партией PAS и оппозиционным Патриотическим блоком, выступающим за восстановление отношений с Россией. Итоги голосования определят дальнейший внешнеполитический курс страны.

