На выборах в Молдавии проголосовали уже 1,1 млн избирателей

Более 40% зарегистрированных избирателей приняли участие в парламентских выборах в Молдавии, это свыше 1,1 миллиона человек. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анжелика Караман.
«К 16:00 в выборах приняли участие свыше 1,1 млн избирателей», — приводит слова Караман ТАСС. Отмечается, что голосование проходит активно во всех избирательных округах страны.
По опросам общественного мнения, нынешняя избирательная кампания отличается острой борьбой между прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) и оппозиционным Патриотическим блоком, который выступает за восстановление отношений с Россией. В Патриотический блок входят Партия социалистов Республики Молдова под руководством экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным и движение «Будущее Молдовы» бывшего премьера Василия Тарлева. В числе других претендентов на места в законодательном органе — оппозиционный блок проевропейских партий «Альтернатива», куда вошли «Движение национальной альтернативы» мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии экс-премьера Иона Кику и партия «Гражданский конгресс» Марка Ткачука.
Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, в них участвуют 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата, пишет MK.RU. Для признания выборов состоявшимися необходима явка не менее трети избирателей, этот порог был преодолен к 14:30, когда проголосовали более 33% граждан. Всего в парламенте страны 101 мандат, за которые борются 23 участника. Результаты голосования будут иметь ключевое значение для дальнейшего внешнеполитического вектора государства, задав направление либо на сближение с Россией, либо на развитие отношений с западными странами.
