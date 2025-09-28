Зеленский заявил о риске блэкаута на Украине

Осенью Украина может столкнуться с масштабным отключением электроэнергии. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Россия готовит Украине блэкаут этой осенью. Об этом заявил Зеленский», — передает telegram-канал Страна.ua со ссылкой на слова президента страны.
Ранее эксперты и политологи предупреждали о возможных масштабных ударах по энергетической инфраструктуре Украины во второй половине сентября, что может привести к серьезным перебоям в работе государственных институтов и критических служб, а также к экономическому спаду на фоне приближающегося отопительного сезона.
Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ долгое время воздерживалась от ответных мер на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре, но затем была вынуждена начать серьезно отвечать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские военные при выполнении задач не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.