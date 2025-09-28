28 сентября 2025

Зеленский заявил о риске блэкаута на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина может столкнуться с незапланированным отключением электричества
Украина может столкнуться с незапланированным отключением электричества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Осенью Украина может столкнуться с масштабным отключением электроэнергии. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Россия готовит Украине блэкаут этой осенью. Об этом заявил Зеленский», — передает telegram-канал Страна.ua со ссылкой на слова президента страны.

Ранее эксперты и политологи предупреждали о возможных масштабных ударах по энергетической инфраструктуре Украины во второй половине сентября, что может привести к серьезным перебоям в работе государственных институтов и критических служб, а также к экономическому спаду на фоне приближающегося отопительного сезона.

Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ долгое время воздерживалась от ответных мер на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре, но затем была вынуждена начать серьезно отвечать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские военные при выполнении задач не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осенью Украина может столкнуться с масштабным отключением электроэнергии. Об этом заявил Владимир Зеленский. «Россия готовит Украине блэкаут этой осенью. Об этом заявил Зеленский», — передает telegram-канал Страна.ua со ссылкой на слова президента страны. Ранее эксперты и политологи предупреждали о возможных масштабных ударах по энергетической инфраструктуре Украины во второй половине сентября, что может привести к серьезным перебоям в работе государственных институтов и критических служб, а также к экономическому спаду на фоне приближающегося отопительного сезона. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ долгое время воздерживалась от ответных мер на удары ВСУ по российской энергоинфраструктуре, но затем была вынуждена начать серьезно отвечать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские военные при выполнении задач не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...