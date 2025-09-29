В ХМАО и ЯНАО почти половина семей могут позволить себе ипотеку

Непростая ситуация на ипотечном рынке страны заметно снизила возможности жителей регионов покупать жилье в кредит. Несмотря на это 47,1% семей в ЯНАО и 44,3% семей в ХМАО в 2025 году могут позволить себе ипотечный кредит. Такие данные сообщили аналитики РИА Новости в своем исследовании.
«Вторая половина 2024 года и начало 2025 года стали для рынка ипотеки сложным периодом. Общий объем выдачи ипотеки в денежном выражении значительно сократился. Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в исследовании 2025 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на рыночных условиях могут позволить себе 47,1% семей. На втором месте находится Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где доля таких семей составила 44,3%», — говорится в исследовании.
Эксперты брали в расчет, что приобретается квартира площадью в 60 квадратных метрах, а в семье хотя бы один супруг работает. При этом в среднем по России доля таких семей составляет всего лишь 16,1%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.