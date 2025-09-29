Шесть человек арестованы по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, где есть погибшие. Об этом сообщает СКР.
«Всего задержаны 11 подозреваемых, шестерым из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков изъяты канистры со спиртосодержащей жидкостью. Расследование ведется по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшей смерть двух и более лиц. Следствие намерено ходатайствовать об аресте еще троих фигурантов, работа по установлению всех причастных к производству и сбыту суррогата продолжается», — говорится в официальном telegram-канале СКР.
Уточняется, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее прокуратура Ленинградской области сообщила о задержании по делу об отравлении 14 человек, также в результате обысков правоохранительные органы изъяли более 1,3 тысяч литров алкоголя.
С 24 сентября в Сланцах и деревне Гостицы зарегистрированы случаи смертельных отравлений суррогатным алкоголем. По последним данным, число погибших достигло 25 человек, еще трое госпитализированы с тяжелыми отравлениями. Ранее суд заключил под стражу двух подозреваемых — женщину 1964 года рождения и мужчину 1946 года рождения. Следствие полагает, что женщина закупала и хранила контрафактный алкоголь, а затем передавала его мужчине, который занимался дальнейшей продажей суррогатного спиртного, передает RT.
