28 сентября 2025
27 сентября 2025

Жителей столицы ХМАО предупредили об опасности на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за снега и дождя на дорогах ожидается гололед
Из-за снега и дождя на дорогах ожидается гололед Фото:

На территории Ханты-Мансийска 29 сентября из-за мокрого снега, дождя и перепадов температур, на дорогах образуется гололед. В Госавтоинспекции окружной столицы предупредили водителей о высоком риске ДТП,

«Уважаемые участники дорожного движения, 29 сентября 2025 года ожидается ухудшение погодных условий. Осадки в виде дождя и мокрого снега, перепады температур способствуют образованию гололедицы связи с этим увеличивается вероятность возникновения ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водителей просят соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров. Также югорчанам напомнили о необходимости планировать действия за рулем заранее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На территории Ханты-Мансийска 29 сентября из-за мокрого снега, дождя и перепадов температур, на дорогах образуется гололед. В Госавтоинспекции окружной столицы предупредили водителей о высоком риске ДТП, «Уважаемые участники дорожного движения, 29 сентября 2025 года ожидается ухудшение погодных условий. Осадки в виде дождя и мокрого снега, перепады температур способствуют образованию гололедицы связи с этим увеличивается вероятность возникновения ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водителей просят соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров. Также югорчанам напомнили о необходимости планировать действия за рулем заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...