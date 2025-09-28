Жителей столицы ХМАО предупредили об опасности на дорогах

На территории Ханты-Мансийска 29 сентября из-за мокрого снега, дождя и перепадов температур, на дорогах образуется гололед. В Госавтоинспекции окружной столицы предупредили водителей о высоком риске ДТП,
«Уважаемые участники дорожного движения, 29 сентября 2025 года ожидается ухудшение погодных условий. Осадки в виде дождя и мокрого снега, перепады температур способствуют образованию гололедицы связи с этим увеличивается вероятность возникновения ДТП», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водителей просят соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров. Также югорчанам напомнили о необходимости планировать действия за рулем заранее.
