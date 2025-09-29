Виновным во взрыве газа на Сахалине ужесточили наказание

Виновным ужесточили наказания из-за недостаточности исправительного воздействия
Двоим работникам обслуживающей организации на Сахалине ужесточили наказание по делу о взрыве газа в жилом доме поселка Тымовское, в результате которого погибли десять человек. Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда назначила каждому из осужденных более двух лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре региона.

«Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда с учетом мнения участвующего прокурора о недостаточности исправительного воздействия на осужденных назначенного наказания, согласилась с доводами апелляционного представления, направив осужденных в колонию-поселение на 2 года 4 месяца», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Сахалинской области, текст которого передает ТАСС. Апелляционные жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, трагедия произошла 19 ноября 2022 года из-за утечки газа из трубы возле многоквартирного дома в поселке Тымовское. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение одного из подъездов здания. Погибли десять жителей, еще один человек получил травмы. Материальный ущерб от происшествия превысил 200 миллионов рублей. Изначально двоих работников обслуживающей организации приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом занимать руководящие должности в газовых компаниях на два года.

