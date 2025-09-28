28 сентября 2025

Из Тюмени возобновили перелеты в Ташкент

Время в пути без пересадок составляет 2 часа 50 минут
Время в пути без пересадок составляет 2 часа 50 минут

Uzbekistan Airways возобновила прямые рейсы между Ташкентом и Тюменью после пятилетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Uzbekistan Airways совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань после пятилетнего перерыва. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой», — рассказали в telegram-канале аэрогавани.

Перелеты по маршруту Тюмень — Ташкент будут выполняться один раз в неделю. Время в пути без пересадок составляет 2 часа 50 минут.

