Из Тюмени возобновили перелеты в Ташкент

Время в пути без пересадок составляет 2 часа 50 минут
Uzbekistan Airways возобновила прямые рейсы между Ташкентом и Тюменью после пятилетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.
«Uzbekistan Airways совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань после пятилетнего перерыва. По традиции борт нового авиаперевозчика встретили водяной аркой», — рассказали в telegram-канале аэрогавани.
Перелеты по маршруту Тюмень — Ташкент будут выполняться один раз в неделю. Время в пути без пересадок составляет 2 часа 50 минут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!