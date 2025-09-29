Раскрыта новая неочевидная схема мошенников

Мошенники создали около 1,5 тысячи фишинговых сайтов, имитирующих официальные порталы и обещающих россиянам выплаты доли дохода от продажи полезных ископаемых. Об этом сообщили специалисты компании Angara Security, деятельность которой связана с кибербезопасностью.
«Эксперты по защите бренда Angara MTDR предупреждают о масштабной мошеннической схеме, в которой россиянам предлагают получить выплаты части дохода от продажи полезных ископаемых. За последний год было зафиксировано около 1,5 тысяч фишинговых ресурсов, использующих подобную тему социальных выплат», — рассказали в Angara Security, их данные приводит РИА Новости.
По их данным, за последний год злоумышленники активно эксплуатируют тему социальных выплат, ссылаясь на несуществующие государственные программы. В компании пояснили, что сайты-клоны оформляются под новостные агентства и государственные сервисы — с использованием символики, фирменных цветов и шрифтов. Таким образом у пользователей создается иллюзия легитимности «выплат».
По оценке экспертов, мошенники основывают свои уловки на информации о законопроекте о фонде социальной справедливости, который обсуждался в Госдуме в январе, но не получил поддержки. Схема выглядит следующим образом: посетителям таких сайтов предлагают проверить, положены ли им выплаты, для чего требуется ввести персональные данные. После этого якобы запускается автоматическая «проверка», в ходе которой жертву уведомляют о включении в списки получателей ренты и обещают скорую связь со «специалистом» для оформления выплат.
По словам младшего эксперта по защите бренда Angara MTDR Александра Сухарева, злоумышленники нацелены прежде всего на социально активных граждан и людей с низкой цифровой грамотностью — последствия попадания на такую схему могут быть крайне серьезными: жертва рискует не только потерять деньги, но и предоставить личную информацию для дальнейшей перепродажи третьим лицам. Специалисты Angara Security рекомендуют россиянам проверять любые сведения о социальных выплатах исключительно через официальные государственные порталы и сайт «Госуслуги». Особое внимание стоит уделять правильности написания адресов сайтов и избегать ввода личных данных на сомнительных ресурсах — официальные инстанции не запрашивают подобную информацию через непроверенные каналы.
