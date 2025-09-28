В Миассе Челябинской области из-за изменившихся погодных условий принято решение начать отопительный сезон раньше запланированного срока. Об этом сообщил глава города Юрий Ефименко.
«В связи с изменением погодных условий принято решение начать отопительный сезон с сегодняшнего дня. В течение дня будут запущены все городские системы», — написал Ефименко в своем telegram-канале. Ранее планировалось, что отопительный сезон начнется в Миассе с 1 октября.
Власти Челябинска сегодня также приняли решение о подаче тепла в квартиры горожан. Согласно постановлению Правительства РФ, включать отопление рекомендовано после пяти дней, когда средняя температура воздуха за день не превышает плюс восьми градусов. Не стоит ждать еще большего понижения температуры, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин и поручил начинать включать отопление в многоквартирных домах уже сегодня.
