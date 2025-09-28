Стало известно, когда в Челябинске начнут включать отопление

В Челябинске из-за первых заморозков принято решение с сегодняшнего дня запустить отопление в многоквартирных домах. Информация об этом прозвучала во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Похолодание пришло в Челябинск с 26 сентября. Сегодня у нас четвертый день, когда температура воздуха ниже плюс восьми градусов. Постановление Правительства РФ №354 нам рекомендует после пяти таких дней подряд принимать решение о включении отопления», — сообщил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Не стоит ждать еще большего понижения температуры, чтобы начать подавать тепло в квартиры горожан, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин. «Учитывая порядок включения отопления, что это не происходит одномоментно, а потребуется от трех до пяти дней, стоит уже начинать включать отопление», — отметил Лошкин.
Горячая вода из-за аварий на сегодняшний день в Челябинске отсутствует в 46 домах. «Аварийные ситуации мы планируем устранить в течение одного дня. На особом контроле остаются дома, которые отключены по причине неисправности бойлера», — отметил Астахов. Всего в Челябинске сейчас в 34 домах нет горячей воды.
В Челябинске ранее подавать тепло начали в социальные учреждения — школы, детские сады и больницы. Здания соцучреждений подключали после соответствующей заявки от руководителей таких организаций, рассказал Астахов. Первые обращения поступили еще в середине сентября.
В Челябинске накануне выпал первый снег. Температура воздуха опустилась до минус трех градусов. Ближайшая ночь также ожидается прохладной, далее начнется небольшое потепление, сообщили синоптики «Гисметео».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!