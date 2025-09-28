Город на севере Пермского края признан одним из самых красивых в России

В городе Чердынь Пермского края был установлен информационный щит Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Населенный пункт попал в ее состав в марте 2025 года, а в сентябре в историческом центре города появился соответствующий указатель.
«Чердынь успешно прошла повторную сертификацию, что предоставило право использовать бренд Ассоциации. Желаю и гостям ярких впечатлений, а также выражаю надежду на дальнейшее развитие сферы сервиса и гостеприимства», — написала глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU публиковало фотоподборку, в которой собрало достопримечательности самого красивого городка. Отмечается, что Чердынь особенно хороша для посещений летом.
