28 сентября 2025

В Челябинске оштрафуют застройщика, сорвавшего срок сдачи детсада в 48 районе

Дети должны начать ходить в этот садик с 1 октября
Дети должны начать ходить в этот садик с 1 октября

В Челябинске детский сад в 48 микрорайоне сдадут к 1 октября, хотя срок приема детей стоял на 1 сентября. К застройщику, перенесшему дату открытия, применят штрафные санкции, сообщил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Непорядок, получается на месяц задержка. Пусть тогда застройщик отвечает. К застройщику будут применять штрафные санкции», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Детский садик в 48 микрорайоне Челябинска получил лицензию с 22 сентября. Дорогу к нему вовремя заасфальтировали, освещение также выполнено в срок. «Но садик будет готов только 1 октября, а должен был 1 сентября. Не можем запустить в эксплуатацию, потому что не завершены пусконаладочные работы», — отметил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. 

Все замечания должны быть устранены в течение ближайших двух дней, пояснил Лошкин во время пресс-подхода. «Работы по нашему требованию продолжались и в выходные дни. Сейчас все группы уже сформированы, в ближайшие дни они должны приступить к приемке детей. Я поручил нашему заказчику — управлению капитального строительства  — применить все возможные санкции к застройщику за смещение сроков фактической передачи объекта в муниципалитет для его эксплуатации», — добавил глава Челябинска. 

Здание детского сада в 48 микрорайоне должны были сдать до конца 2024 года. Но предыдущий подрядчик не справился, после чего Лошкин потребовал подробный доклад о причинах задержки. Объект передали другому застройщику. Для ускорения работ на объекте увеличили количество рабочих смен. 

