Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал от подрядчика, который строит детский сад в микрорайоне «Парковый», ускориться, чтобы успеть к планируемому сроку — к 1 июля. Достигнута договоренность, что на объекте увеличат количество рабочих смен. Информация об этом прозвучала во время посещения Лошкиным детского сада, передает корреспондент URA.RU.
«Мы ожидаем, что подрядчик выполнит все условия контракта и сдаст объект, как ранее анонсировалось, к 1 июля текущего года. Подрядчику стоит ускоряться, чтобы срок сдачи не нарушить. Мы сегодня обсудили механизмы для этого и договорились об увеличении количества рабочих смен. Подрядчик сам все это понимает и осознает степень ответственности», — сообщил Лошкин, передает корреспондент URA.RU с места события.
Детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были сдать до конца 2024 года. Но предыдущий подрядчик сообщил, что не справляется. Лошкин потребовал доклад о причинах задержки. Уже минувшей зимой к зданию провели отопление и началась отделка.
Сейчас в детском саду в микрорайоне «Парковый» завершены отделочные работы, все группы оснащены своими пожарными выходами, дверями, сообщил руководитель работ на объекте Антон Щербатый. «Ежедневно на объекте находится 45-50 человек. У нас сейчас идет высадка зеленых насаждений. Садик будет закончен в срок», — сообщил Щербатый.
В садике будут работать шесть разновозрастных групп, из них две ясельные группы по 25 человек. Садик станет 17-м дошкольным учреждением в «Парковом», но полностью потребность в детских садах в микрорайоне не покроет. «„Парковый“ нуждается в большем количестве детских садов. Поэтому будем заниматься и далее строительством подобных объектов», — пообещал Лошкин.
На площадках на улице уложено антитравматическое покрытие, сделаны газоны, есть даже колясочная. Подрядчик уже начал установку малых архитектурных форм. Группы внутри здания для детей большие, есть зона пищеблока, лифт, аварийные спуски.
После сдачи объекта нужно будет перепроектировать подъезд к нему, чтобы к 1 сентября вопрос решить. Всего в Челябинске 70 тысяч детей в возрасте от полутора до семи лет посещают дошкольные образовательные учреждения.
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