В Курганской области появился ледяной фонтан. Фото

Фонтан замерз в селе Шатрово (архивное фото)
Фонтан замерз в селе Шатрово (архивное фото) Фото:

В селе Шатрово (Курганская область) из-за заморозков фонтан стал ледяным. Об этом сообщается в соцсетях.

Так выглядит фонтан в Шатрово
Так выглядит фонтан в Шатрово
Фото:

«В Шатрово замерз фонтан», — написано в tg-канале «KGN45 I КУРГАН». К посту прикреплено фото, на котором фонтан покрыт льдом, свисают большие сосульки. Вокруг летают голуби и пьют оставшуюся воду из фонтана.

Ранее URA.RU сообщало, что самая низкая температура в заморозки была зафиксирована в Далматово. Там на станции значение достигло -8,8 градуса.

