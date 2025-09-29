Фонтан замерз в селе Шатрово (архивное фото)
В селе Шатрово (Курганская область) из-за заморозков фонтан стал ледяным. Об этом сообщается в соцсетях.
Так выглядит фонтан в Шатрово
«В Шатрово замерз фонтан», — написано в tg-канале «KGN45 I КУРГАН». К посту прикреплено фото, на котором фонтан покрыт льдом, свисают большие сосульки. Вокруг летают голуби и пьют оставшуюся воду из фонтана.
Ранее URA.RU сообщало, что самая низкая температура в заморозки была зафиксирована в Далматово. Там на станции значение достигло -8,8 градуса.
