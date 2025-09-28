28 сентября 2025

Сколько домов осталось подключить к теплу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге осталось подключить к теплу свыше 200 домов
Отопительный сезон стартовал 15 сентября
Отопительный сезон стартовал 15 сентября Фото:

В Екатеринбурге осталось подключить к теплу 263 дома. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии.

«Котельные работают все. Осталось подключить 263 дома, это 3% от общего числа», — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что на 26 сентября отопление было запущено в 70% многоквартирных домов города. Батареи работают во всех детских садах и школах.

Отопительный сезон в столице Урала стартовал 15 сентября. Традиционно первыми начали подключать соцобъекты. Все проходит в два этапа — с 15 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко обещал на заседании штаба полностью подключить город к теплу до 1 октября.

